Умер известный актер из сериала "Четыре танкиста и собака" [ Редактировать ]
В возрасте 90 лет умер известный польский актер Веслав Голас. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на его дочь.
Голас длительное время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома. Второй инсульт произошел на прошлой неделе.
Голас стал все6мирно известен благодаря роли бойца Томаша Черешняка в телесериале "Четыре танкиста и собака" (1966 год), снятого по одноименной повести Януша Пшимановского.
Напомним, что в июле умер бывший муж Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович.
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