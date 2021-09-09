В возрасте 90 лет умер известный польский актер Веслав Голас. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на его дочь.

Голас длительное время болел и в прошлом году у него случился первый инсульт, после которого он почти не выходил из дома. Второй инсульт произошел на прошлой неделе.

Голас стал все6мирно известен благодаря роли бойца Томаша Черешняка в телесериале "Четыре танкиста и собака" (1966 год), снятого по одноименной повести Януша Пшимановского.

Напомним, что в июле умер бывший муж Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович.

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