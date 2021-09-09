В Днепре грузовик протаранил жилой дом (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 9 сентября, в Днепре жилой дом протаранил грузовик "КАМАЗ", часть дома обрушилась. Об этом сообщается на городском сайте Днепра.
Инцидент произошел в жилом массиве Мирное.
По словам водителя грузовика, он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Однако владелец грузовика, который прибыл на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз из-за чего и началось движение с горки.
Водитель автотранспорта был трезв и на данный момент находится на месте происшествия.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее мы писали о том, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату.
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