В четверг, 9 сентября, в Днепре жилой дом протаранил грузовик "КАМАЗ", часть дома обрушилась. Об этом сообщается на городском сайте Днепра.

Инцидент произошел в жилом массиве Мирное.

По словам водителя грузовика, он поставил транспортное средство на ручной тормоз и передачу. Однако владелец грузовика, который прибыл на место происшествия, предполагает, что водитель не поставил грузовик на ручной тормоз из-за чего и началось движение с горки.

Водитель автотранспорта был трезв и на данный момент находится на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.

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