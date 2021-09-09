Боевики обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения в Луганской области. Противник вел огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибров 120 и 122 мм. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Больше всего пострадали жители села Трехизбенка. По населенному пункту выпустили 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку. Также повреждены соседние двухэтажный и частные дома.

Двухэтажный дом загорелся, пожар быстро потушили спасатели. Осколки от снарядов также посекли припаркованный возле дома автомобиль.

Обстрелы прокомментировал глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Конечно, люди напуганы и шокированы. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей.

По данным украинских военных, боевики открыли артиллерийский огонь по Трехизбенке из оккупированного населенного пункта Смелое.

Из оккупированного Красного Лимана враг также обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм село Кряковка.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе в зоне ООС в результате вражеских обстрелов ранения получили двое бойцов ВСУ.