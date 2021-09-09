В рамках встречи президента России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко, стороны согласовали все 28 союзных программ. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года.

Так, по словам Владимира Путина, во время встречи с Лукашенко, им удалось согласовать все 28 союзных программ, которые будут приняты завтра в Минске. Уже в конце текущего года, заседание Высшего Государственного совета Союзного государства их утвердит.

Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину.

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