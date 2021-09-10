У світі напередодні зафіксували близько 600 тисяч нових заражень Ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.

У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення знімають останні обмеження.

У Молдові навпаки - запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я і тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували чотирьох школярів. Препарат за згоди батьків дозволений дітям від 12 років. Щепленим було по 11.