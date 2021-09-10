Covid-19 в Україні: ушпиталили майже тисячу хворих [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні понад три з половиною тисячі інфікувань Ковідом.
Найбільше - в Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Ушпиталили майже тисячу хворих. 61 пацієнт помер від ускладнень. Одужали майже півтори тисячі громадян.
З початком вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них щеплені двома дозами вакцини.
по теме
Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.
За минулу добу в Україні понад три з половиною тисячі інфікувань Ковідом.
Ушпиталили напередодні майже тисячу хворих.
Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, - майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів - близько восьми сотень.
Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.