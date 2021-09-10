Про необхідність вакцинації в центрі Іршави розповідають з екранів від ранку до вечора.

Рівень захворюваності на Ковід зростає, а темпи імунізації все ще недостатні. На Закарпатті медики, щоб не повторити страшної статистики попереднього спалаху, готові працювати майже цілодобово. Як триває вакцинальна кампанія в невеликих містах і селах регіону - розповість Мар'яна Мартин.

Про необхідність вакцинації в центрі Іршави розповідають з екранів від ранку до вечора. Щоб заохотити жителів щеплюватися, головний лікар місцевої амбулаторії опанував навіть соцмережі. Щоранку починає робочий день зі свіжого допису у Фейсбуці.

Василь Марків, завідувач Іршавської амбулаторії:

Працюємо у Фейсбуці, поширюємо інформацію про проведення щеплень. Особисто кожен сімейний лікар звертається до своїм декларованих пацієнтів, закликають на щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в цій амбулаторії імунізували приблизно третину пацієнтів. А в Довжанській ОТГ відсоток щеплених ще нижчий. Хоча в лютому черговий спалах коронавірусу накоїв тут чимало лиха.

Борис Марґолін, в. о. директора КП "Довжанський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Практично щодня помирали люди. Були дні, коли помирало й по троє, що для нашого населеного пункту при його чисельності сім тисяч надзвичайно багато.

За вакцинацію готові навіть платити. Селищна рада оголосили лотерею між щепленими жителями ОТГ- перед новорічними святами розіграють грошові призи.

Наталія Петканич, секретар селищної ради Довжанської ОТГ:

Однією з вразливих верств, по якій вдарив локдаун, були підприємці, які долучилися до цієї ковідної лотереї. Тож було оголошено три призові місця на 30, 20, 10 тисяч. Сподіваємося, що десь на когось вплине хоча б такий стимул - фінансовий.

Проте як не стараються медичні просвітителі, частина людей про вакцинацію й чути не хоче.

Володимир, житель Іршави:

І не хочу взагалі, чесно казати - фіг його знає, шо воно є , не хочу.

Медики працюють майже цілодобово: кабінети щеплень облаштовують на вулицях, у торгових центрах, адмінбудівлях, виїжджають на підприємства. А оскільки сертифікат про імунізацію став важливим документом, активізувалися й шахраї.

Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області:

До поліції звернулася сімейний лікар, жінка повідомила, що її печатку підробили і таким чином використовуючи її виготовляють незаконно підроблені сертифікати про вакцинацію від ковід.

Поліцейські нагадують, що за такі оборудки передбачена кримінальна відповідальність. А медики вкотре закликають не вірити в страшні міфи про вакцинацію. І не втомлюються повторювати: щеплення - єдиний надійний метод уберегтися від поширення недуги.