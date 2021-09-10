Каждому из нас приходится участвовать в конфликтах. Однако, реакция у всех людей на такие напряженные ситуации бывает разной. Одни абстрагируются от конфликта и умеют совладать над своими эмоции, другие же агрессивно отстаивают свою точку зрения. Астрологи рассказали, какой знак зодиака наиболее агрессивен.

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Главная черта Близнецов - двойственность, склонность часто менять точку зрения. Из-за этого они редко вступают в конфликты: Близнецы умеют слушать собеседника и способны понять, по каким причинам он принял то или иное решение.

При этом представители знака просто обожают спорить, ведь во время спора они узнают новую информацию. Агрессию Близнецы могут проявлять только в том случае, если возникает угроза для их близких. В этом случае они могут стать крайне агрессивными и бескомпромиссными. В других ситуациях Близнецы воспринимают конфликт как возможность узнать больше об оппоненте и научиться вести диалог.

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