Каждый из нас знаком с проявлением эгоизма не понаслышке. Однако, уверены астрологи, некоторые знаки зодиака в большей степени отличаются этим качеством - их представители любят только себя. Они рассказали, какому знаку зодиака наиболее присуще такое поведение.

Итак, на первом месте оказался Овен. Овны - это "дети" Зодиака, и в том, что касается такой черты, как эгоизм, они действительно похожи на детей: Овнам порой сложно воспринять, что нужды других людей отличаются от их собственных.

Как для ребенка, который кричит всю ночь, хотя его мама устала и хочет спать, для Овнов чувства других людей порой попросту не существуют.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый скрытный.

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