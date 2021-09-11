Обострение на Донбассе: есть погибший, 10 раненых [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В субботу, 11 сентября, украинская армия понесла серьезные потери на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.
В результате вражеского огня один боец ВСУ получил ранение несовместимо с жизнью, восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. Воинов госпитализировали, состояние здоровья трех - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.
Боевики 10 нарушали режим прекращения огня. В районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды вблизи Верхнеторецкого противник использовал запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.
Бои велись вблизи населенных пунктов:
- Золотое-4;
- Старогнатовка;
- Нью-Йорк;
- Талаковка.
С начала сентября 2021 года противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного минскими договоренностями оружия. С начала месяца один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.
На атаки врага украинская армия дает адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых.
Напомним, что в четверг, 9 сентября, вражеская артиллерия серьезно повредила пятиэтажку в селе Трехизбенка в Луганской области.
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В ходе обстрела Авдеевки противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение.
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