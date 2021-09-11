В субботу, 11 сентября, украинская армия понесла серьезные потери на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате вражеского огня один боец ВСУ получил ранение несовместимо с жизнью, восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. Воинов госпитализировали, состояние здоровья трех - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Боевики 10 нарушали режим прекращения огня. В районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды вблизи Верхнеторецкого противник использовал запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Бои велись вблизи населенных пунктов:

Золотое-4;

Старогнатовка;

Нью-Йорк;

Талаковка.

С начала сентября 2021 года противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 - из запрещенного минскими договоренностями оружия. С начала месяца один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.

На атаки врага украинская армия дает адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых.

Напомним, что в четверг, 9 сентября, вражеская артиллерия серьезно повредила пятиэтажку в селе Трехизбенка в Луганской области.