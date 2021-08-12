В Запорожской области, на украинском курорте в Кирилловке отдыхающие устроили настоящее "запретное шоу".

Так, в одном из ночных клубов поселка прошел оригинальный конкурс. Участники его должны были имитировали на сцене секс ради того, чтобы выиграть бутылку водки.

Соответствующее видео распространилось в сети.

На кадрах видно неприличные сцены и слышен голос ведущего, который подбадривал участников. На сцене в парах танцуют мужчины и женщины, которые имитируют половой акт.

Отметим, что на некоторых девушках надето только нижнее белье, кто-то и вовсе топлес, а один из участников полностью разделся.

ВНИМАНИЕ! Кадры 18+!

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