За неделю в мире зафиксировали 4 миллиона новых случаев коронаврусной инфекции. Такой показатель составил на 500 тысяч меньше, чем неделей ранее, а также минимум со средины лета. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

Также уменьшилось и количество смертей от болезни, таким образом, за неделю жертвами болезни стали 58 тысяч человек, что стало на 12 тысяч меньше, чем за аналогичный период в предыдущую неделю, а также соответствует показателям, которые наблюдались в конце июня 2021 года.

Отмечается, что на территории Европы смертность возросла и в крупных городах, однако такие показатели являются в разы меньшими, чем в период осени 2020 года. Известно, что тогда Европу "захлестнула" вторая волна пандемии COVID-19.

Читайте также, на сегодняшний день главной целью кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции является предотвращение тяжелых форм заболевания. "чтобы выйти из острой фазы, необходимо выработать всеобъемлющий подход, одновременно наращивая масштабы вакцинации, а также потенциал производства".

Кроме того, группа исследователей из Израиля провела исследование, в ходе которого выяснила, что антитела к SARS-CoV-2, которые концентрируются в организме человека после иммунизации, могут "жить" не более 6 месяцев.

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