В авиакатастрофе под Иркутском погибли четыре человека (видео) [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В Иркутской области России совершил жесткую посадку и упал в реку пассажирский самолет L-410, в результате чего погибли четыре человека. Всего на борту было 14 человек.
Погиб пилот-командир - и трое пассажиров. Второй пилот жив, и находится в шоковом состоянии. Остальные 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Самолет Let L-410 авиакомпании "СиЛА" был выпущен в 2014 году и выполнял рейс Иркутск-Казачинск (500 км). Самолет пропал с радаров при заходе на второй круг и попытке повторно совершить посадку.
Место падение находится на реке Киренга напротив села Казачинское в 4 км от взлетно-посадочной полосы. Конструкция самолета деформирована, но пожара на борту не было.
Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана, рассказал источник.
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