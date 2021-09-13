В Иркутской области России совершил жесткую посадку и упал в реку пассажирский самолет L-410, в результате чего погибли четыре человека. Всего на борту было 14 человек.

Погиб пилот-командир - и трое пассажиров. Второй пилот жив, и находится в шоковом состоянии. Остальные 12 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Самолет Let L-410 авиакомпании "СиЛА" был выпущен в 2014 году и выполнял рейс Иркутск-Казачинск (500 км). Самолет пропал с радаров при заходе на второй круг и попытке повторно совершить посадку.

Место падение находится на реке Киренга напротив села Казачинское в 4 км от взлетно-посадочной полосы. Конструкция самолета деформирована, но пожара на борту не было.

Среди версий произошедшего рассматриваются отказ двигателя и ошибка экипажа в условиях тумана, рассказал источник.

Как сообщали "Подробности", 12 сентября в Житомирской области недалеко от населенного пункта Кмитов рухнул легкомоторный самолет, который занимался обработкой полей.