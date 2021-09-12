В Житомирской области недалеко от населенного пункта Кмитов рухнул легкомоторный самолет, который занимался обработкой полей. Об этом сообщает местный портал zhitomir.info.

Воздушное судно потерпело крушение за 200-300 метров от жилых домов. К счастью, пилот самолета остался жив и был экстренно госпитализирован в местное медучреждение.

В Кмитове на расстоянии 200-300 метров от жилых домов упал кукурузник, который опрыскивал поля. Кажется, зацепился за деревья. Пилот выжил, его отвезли в больницу.

Отмечается, что по словам спасателей, после авиакатастрофы пожара не было, поэтому специальную технику для пожаротушения не привлекали.

Читайте также, в селе Шепаривка Ивано-Франковской области легкомоторный спортивный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека. Инцидент произошел около 13:40. Спасатели сообщили о падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим возгоранием.

Кроме того, неподалеку от столицы Чехии Праги на поле упал спортивный легкомоторный самолет. Вследствие аварии есть погибшие. В результате авиакатастрофы, произошедшей в 14:30 по местному времени, погибли пилот и пассажир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.