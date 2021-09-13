McDonald's продали посетителю гамбургер с соском (фото) [ Редактировать ]
Бургер со свиным соском
27-летний Саймон Робинсон из Великобритании получил больше, чем ожидал, после попытки позавтракать в популярном фаст-фуд заведении McDonald's.
Прежде чем откусить свой гамбургер с беконом, он раскрыл его, чтобы посчитать количество ломтиков внутри, и, к своему ужасу, обнаружил там жаренный свиной сосок.
Парень незамедлительно сфотографировал отвратительную находку и выложил снимки в соцсети, которые подхватили The Sun.
"Это полностью оттолкнуло меня от мяса. Причем настолько сильно, что я подумываю о том, чтобы стать вегетарианцем", - так прокомментировал Робинсон изданию The Sun.
Тем не менее, голод пришлось утолить и Саймон просто съел булочки, оставив бекон и злополучный сосок.
Попытавшись разобраться с продавцом, менеджер заведения уверил мужчину, что он "ошибается".
"Бекон, используемый в бургерах, ни коим образом не может быть частью, где оказался сосок. Вероятно, после прожарки часть бекона стала похожа на сосок свиньи", – говорится в заявлении McDonald's.
Это не первый случай, когда печальный инцидент с едой из McDonald's попадает в заголовки СМИ. Например, случай, когда посетителю в гамбургере из McDonald’s попался живой червяк, а другой посетительнице вместе с роллом попалась мертвая жаба.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Запорожье посетитель McDonald’s получил пулю в ногу.
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