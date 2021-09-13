Секретарь СНБО сделал очередное громкое заявление: нужно отказаться от кириллицы и перейти на латиницу.

"Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все", - сказал Данилов.

Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине.

Оставим пока за скобками другие решения СНБО - некоторым из них, уверены, дадут оценку европейские суды, поскольку в Украине суды находятся под таким давлением со стороны власти, что не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, судебная власть больше не является независимой. Проанализируем именно эту инициативу г-на Данилова об отказе от кириллицы и ее последствия.

Переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры - прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.

Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства? Сегодня власть направляет бюджетные деньги на выстраивание коррупционных схем, связанных со строительством дорог, на эвакуацию и обслуживание по высшему разряду (по настоянию заокеанских "стратегических партнеров") тех жителей Афганистана, которых США использовали в своих целях, а потом, по сути, выбросили за ненадобностью (по предварительным подсчетам, на каждого афганского беженца уйдет по 100 тыс. гривен в год). Власть выбрасывает миллионы гривен и на так называемую поддержку кино в Украине, которая заключается лишь в популяризации неонацистов и национал-радикалов.

А значит, результатом решения о переходе на латиницу станет то, что весь огромный пласт украинской культуры будет выброшен и забыт. Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель – любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке - это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры.

Это лишний раз доказывает, что нынешняя власть ничего не создает, она умеет лишь запрещать и уничтожать. После того как были закрыты неугодные СМИ, введены санкции против инакомыслящих, запрещено свободное использование русского языка, во власти не придумали ничего лучше, чем нанести удар по украиноязычным.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" всегда выступала и выступает за сохранение прав русскоязычных украинцев, но никогда не была противником украинского языка. И в условиях, когда власть собирается уничтожить украинский язык, мы обязаны выступить в защиту этого достояния украинского народа.

У Украины уже есть негативный опыт, чем оборачивается "забота" власти о развитии украинского языка. Введение экзамена на знание украинского языка для госслужащих не очень-то улучшило их владение государственным языком, зато сопровождалось множеством скандалов. Теперь же есть все основания предполагать, что чиновников заставят снова доказывать свою профпригодность - сдавать очередные экзамены на умение писать по-украински латиницей. Это будет очередная коррупционная кормушка для тех, кто у власти, и очередной пример имитации ими бурной деятельности - вместо того чтобы на деле выполнять свои функции, решать социальные и экономические проблемы страны, повышать уровень жизни украинцев. Смена алфавита – это очередной хайп власти в стиле переименования улиц, только еще более бессмысленный и дорогой.

Когда слышим об очередном прожекте г-на Данилова, никак не связанном с государственной безопасностью, поневоле вспоминаются слова классика, книги которого, кстати, уже запрещали в Украине. Лучше Михаила Булгакова о людях, которые позволяют себе "давать советы космического масштаба и космической же глупости", не скажешь. Причем подобные маразматические инициативы украинская власть генерирует регулярно. Совсем недавно мы были свидетелями того, как предлагалась очередная "гениальная" идея - переименовать государство Украина.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"