У Києві сталася ДТП за участі восьми автівок [ Редактировать ]
ДТП за участі одразу восьми автівок сталася напередодні в Голосіївському районі столиці. У результаті зіткнення госпіталізовано п'ятьох потерпілих, серед яких - одинадцятирічна дитина.
Тестування водія однієї з автівок показало значне перевищення норми алкоголю у крові. Саме він не впорався з кермуванням та в'їхав у авто, що рухалось у супутньому напрямку. Далі обидва легковики вилетіли на зустрічну смугу, де спричинили аварію ще шістьох машин.
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