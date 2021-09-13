ДТП за участі одразу восьми автівок сталася напередодні в Голосіївському районі столиці. У результаті зіткнення госпіталізовано п'ятьох потерпілих, серед яких - одинадцятирічна дитина.

Тестування водія однієї з автівок показало значне перевищення норми алкоголю у крові. Саме він не впорався з кермуванням та в'їхав у авто, що рухалось у супутньому напрямку. Далі обидва легковики вилетіли на зустрічну смугу, де спричинили аварію ще шістьох машин.