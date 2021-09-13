Тайфун "Чанту" обрушився на Філіппіни. Тисяча людей були змушені залишити свої домівки. Про постраждалих не повідомляють. Найбільшого удару негода завдала північним островам регіону. Ураган наблизився до них, коли мав найбільшу силу - п'яту, найвищу категорію.

Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.