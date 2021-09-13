Філіппінці потерпають від тайфуну "Чанту" [ Редактировать ]
Тайфун "Чанту" обрушився на Філіппіни. Тисяча людей були змушені залишити свої домівки. Про постраждалих не повідомляють. Найбільшого удару негода завдала північним островам регіону. Ураган наблизився до них, коли мав найбільшу силу - п'яту, найвищу категорію.
Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.
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Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.
Залило будинки та автомобілі. А людям не радять повертатися до своїх домівок. Нарешті узялися розбирати завали і в Нью-Джерсі.
Окрім того, влада регіону скасувала уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки. А неподалік мексиканської столиці й далі борються з наслідками повені.
За словами свідків, усе трапилося за лічені хвилини. Решту пацієнтів доправили до інших медустанов. Стихійне лихо спіткало місто Тула. Через рясні дощі розлилася річка. Від підтоплень потерпають й інші регіони країни.
"Айда" вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропердач. Упродовж тижня без cвітла залишалися близько мільйона домоволодінь.