Испания выпустит COVID-вакцину: что известно [ Редактировать ]
Министр науки и инноваций Испании Диана Морант заявила, что производство первой испанской вакцины от коронавируса начнется в октябре этого года. Препарат будет создан фармацевтической компанией HIPRA.
В августе было объявлено, что испанское агентство по лекарственным средствам одобрило первый раунд клинических испытаний новой вакцины на людях.
Морант заявила, что вакцина будет хороша для борьбы с вирусом, поскольку "она была разработана с учетом различных штаммов и на сегодняшний день показала очень хорошие результаты".
Новая вакцина была создана фармацевтической компанией HIPRA, ведущей компанией в ветеринарном секторе, которая была перепрофилирована на производство лекарств и вакцин для людей, чтобы помочь облегчить последствия COVID-19.
Вакцина HIPRA не основана на технологии мРНК, как это было в случае с вакцинами Pfizer и Moderna, или на более традиционных технологиях, которые использовались в вакцинах AstraZeneca и Johnson & Johnson (Janssen), вместо этого в ней используется технология рекомбинантных белков.
Компания HIPRA, расположенная в каталонском городе Жирона, заявила, что она может произвести до 400 миллионов доз вакцины в 2022 году и 1,2 миллиарда в 2023 году, если вакцина будет одобрена.
Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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