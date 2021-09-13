Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 12 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировались 45 148 человек. Это намного меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
При этом:
- первую дозу получили 16 930 человек,
- полностью иммунизированы – 28 118 человек.
12 сентября в Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.
- Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 18 168.
- Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 15 338, Sinovac – 7 813 и AstraZeneca 2 979.
С начала кампании вакцинации привито 5 906 742 человека, из них:
- получили одну дозу – 5 906 740 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 10 710 944 прививки.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев - 5607
- Винницкая - 733
- Волынская - 336
- Днепропетровская - 2755
- Донецк - 251
- Житомирская - 634
- Закарпатская - 260
- Запорожская - 623
- Ивано-Франковская - 489
- Киевская - 1821
- Кировоградская - 380
- Луганская - 349
- Львовская - 2311
- Николаевская - 797
- Одесская - 2672
- Полтавская - 1228
- Ривненская - 717
- Сумская - 289
- Тернопольская - 1357
- Харьковская - 3570
- Херсонская - 796
- Хмельницкая - 367
- Черкасская - 673
- Черновицкая - 715
- Черниговская - 258
Читайте также, ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц.
Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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