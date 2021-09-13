За минувшие сутки, 12 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировались 45 148 человек. Это намного меньше вчерашнего показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

При этом:

первую дозу получили 16 930 человек,

полностью иммунизированы – 28 118 человек.

12 сентября в Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 18 168.

прививок сделали препаратом компании Pfizer – 18 168. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 15 338, Sinovac – 7 813 и AstraZeneca 2 979.

С начала кампании вакцинации привито 5 906 742 человека, из них:

получили одну дозу – 5 906 740 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 710 944 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 5607

Винницкая - 733

Волынская - 336

Днепропетровская - 2755

Донецк - 251

Житомирская - 634

Закарпатская - 260

Запорожская - 623

Ивано-Франковская - 489

Киевская - 1821

Кировоградская - 380

Луганская - 349

Львовская - 2311

Николаевская - 797

Одесская - 2672

Полтавская - 1228

Ривненская - 717

Сумская - 289

Тернопольская - 1357

Харьковская - 3570

Херсонская - 796

Хмельницкая - 367

Черкасская - 673

Черновицкая - 715

Черниговская - 258

Читайте также, ВОЗ заявила о недостаточности данных о необходимости в бустерных дозах вакцины. Организация подчеркнула, чтобы страны сосредоточились на увеличении количества вакцинированных людей, сегодня странам необходимо увеличить количество вакцинированных лиц.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.