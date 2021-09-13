Громадяни Черкас вимагають притягнути до відповідальності винних у смерті Андрійка Лясова [ Редактировать ]
Притягнути до відповідальності винних у смерті семирічного Андрійка Лясова вимагали сьогодні у Черкасах містяни. Люди прийшли під стіни прокуратури. Бо кажуть, не можуть бути осторонь і змиритися з трагедією. Дитину до лікарні з чисельними травмами ушпиталили наприкінці серпня. Родичі переконували: хлопчик упав із висоти, і лікували його самостійно.
Ось тільки в цю версію ніхто не повірив. Про нові подробиці шокуючої справи - Станіслав Кухарчук.
Лампадки та м'які іграшки. Таку інсталяцію сьогодні зранку виклали містяни біля входу до обласної прокуратури на знак пам'яті про загиблого семирічного Андрійка Лясова. Люди незадоволені ходом розслідування, а ще більше тим, що мати та вітчим дитини - на свободі. Учасники акції впевнені: до смерті малечі причетні саме вони.
Ми сторонні люди, ми на емоціях, як це може бути? Як ….це може бути в Черкасах ….люди !!! Черкаська обласна прокуратура, схаменіться, зробіть щось цим нелюдям.
На цих кадрах Андрій - у комі, але ще живий. 24 серпня в такому стані він потрапив у лікарню після повідомлення від його прийомної бабці. За її словами, він начебто гостював у неї допоки мама з вітчимом були на лікуванні в столиці. За версією Вікторії Лясової, онук упав із висоти і два дні пролежав удома. Та в лікарів інша версія - на тілі Андрійка виявили численні рвані рани й пролежні 9-денної давнини. У лікарні дитину два тижні намагалися врятувати лікарі, та безуспішно. Що сталося з Андрієм - бабця категорично відмовилася розповісти навіть перед судом.
Бабцю, Вікторію Лясову та її чоловіка суд відправив під варту на 60 діб. Сам процес від преси закрили. Не спілкуються зі ЗМІ й мати хлопчика, і його вітчим.
Проте близькі до цієї родини люди почали завалювати повідомленнями волонтерів. Вони стверджують: вітчим - Станіслав Лясов - систематично знущався над маленьким Андрієм, постійно його бив.
Думаю, він його в черговий раз ударив - ніби підзатильник дав! Просто, мабуть, цього разу якось сильно…
Ці повідомлення отримувала волонтерка Тетяна Кобець. Вона каже, їхніх авторів чимало, але імена людей вона наразі назвати не може.
Тетяна Кобець - організаторка акції:
Мені люди пишуть і вони бояться, а от чого бояться - це вже розбиратись прокуратурі. Пишуть, що дитину били, у неї були синці - це було не тільки в школі, а ще з садочку.
Інформацію ж стосовно розслідування правоохоронці надають суспільству вибірково і дозовано. Мовляв, попри резонанс, розкрити таємниці слідства - не мають права.
Дмитро Чустрак - заступник керівника Черкаської обласної прокуратури:
На даний час, ще раз повторюю, вживається ряд слідчих дій, в тому числі негласних слідчих дій, передбачених кримінальним законодавством щодо встановлення обставин, які передували цій події, надання оцінки і матері, і службам, і всім іншим.
Тобто, розслідування і сам судовий процес будуть до самого завершення закритими від суспільства. Мітингувальники ж назвали цю акцію попереджувальною і обіцяють на всі дії правоохоронців реагувати.
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