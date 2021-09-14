Павлоградский районный суд Днепропетровской области признал виновным врача в выдаче фиктивных справок об отсутствии антигена к коронавирусной инфекции без соответствующего анализа. Фемида оштрафовала медработника. Об этом сообщает портал "Судебный репортер".

Таким образом, врач обязан будет выплатить взыскание в размере 34 тысяч гривен. Согласно материалам дела, медик дал преступное указание медсестре заполнить справки для шести пациентов о том, что у них не обнаружен антиген SARS-CoV-2. При этом им не проводились специальные тесты.

Отмечается, что фиктивные документы заверялись подписью и печатью медработника. За каждую справку была оплачена взятка в виде 2 тысяч гривен. Инцидент произошел в городе в Центре первичной медико-санитарной помощи города Павлограда.

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Кроме того, в Кривом Роге правоохранители разоблачили местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки об отсутствии коронавируса. В марте в полицию начали поступать обращения от граждан о том, что мошенники используют бланки известных медицинских лабораторий.

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