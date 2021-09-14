МВД России предложило упростить вступление в программу помощи переселению соотечественников для жителей самопровозглашённых республик на Донбассе. Ведомство разработало проект соответствующего указа президента РФ, говорится в сообщении на сайте МВД.

Сейчас, чтобы подать заявление на участие в программе, жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей необходимо посетить консульство России в Украине. В будущем их наделят правом делать это, находясь в России.

Программа помощи переселению соотечественников действует в России с 2006 года. Ее участники имеют право на ряд льгот. Например, на компенсацию транспортных затрат на переезд, а также на беспошлинный ввоз имущества.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин разрешил жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российский паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в России не менее 5 лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство.

Теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство - с 6 до 3 месяцев.

Граждане Казахстана и Украины могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

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За последние два года российские паспорта получили более 527 тыс. жителей оккупированного Донбасса. Как сообщали "Подробности", только в первом полугодии 2021 года гражданство России получили почти 185 тыс. украинцев.