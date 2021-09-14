З Ізраїльської в'язниці втекли шестеро палестинських злочинців [ Редактировать ]
Не навчальні, а реальні операції проводять цими днями спецслужби в Ізраїлі. Ситуація в країні загострилася після втечі палестинських злочинців із в'язниці. Відбулася низка терактів і нападів, знову почалися обстріли із сектора Газа й удари у відповідь ізраїльських ВПС. З подробицями наш кореспондент із Близькосхідного бюро - Антон Готліб.
Втеча злочинців із в'язниці суворого режиму стала своєрідним тригером для стрімкої ескалації. Військовим довелося кинути частину своїх сил на пошук утікачів, і на палестинських територіях відразу почалися заворушення, які не вдається придушити й дотепер.
Але одними сутичками з військовими не минулося. Такого не було вже давно. Ось налякані люди розбігаються в різні боки, виють поліцейські сирени. Напад стався біля центральної автобусної станції Єрусалима, терорист із ножем налетів на відвідувачів магазину. Двоє людей поранені, нападника нейтралізували.
Дорон Турджеман, начальник єрусалимського округу поліції:
Терорист - житель Хеврона, він перебував тут у робочих справах. Увійшов із ножем у магазин і почав завдавати людям ударів. Один із потерпілих виявився співробітником поліції в цивільному, був озброєний, зміг витягти пістолета й поранив нападника.
Напередодні подібні напади сталися і в Старому місті Єрусалима на палестинських територіях. Двох терористів убито, поранено кількох поліцейських і цивільних. На півдні теж неспокійно - з Гази знову полетіли ракети, армія відповіла ударами з повітря.
Загострення почалося після втечі шести ув'язнених із тюрми на півночі. Всі вони були засуджені за тероризм. Як їм вдалося втекти з в'язниці з найсуворішим в Ізраїлі режимом - з'ясовує слідство. У сприянні злочинцям підозрюють двох співробітників установи. За кілька днів чотирьох утікачів вдалося спіймати, вони знову за ґратами, ще двох шукають сотні солдатів, поліцейських, дрони й вертольоти. Втеча надихнула палестинців, на території автономії не вщухають заворушення. Хамас загрожує атаками на ізраїльські міста.
Мішель Барак, експерт у галузі безпеки:
Багато хто в експертному співтоваристві думає, що втеча в'язнів - лише привід для загострення. Причина більш прозаїчна - Хамасу потрібні гроші. Катарський транш застряг дорогою в Газу, нічим платити зарплати й пенсії, і Хамас використовує звичайні засоби - вдається до загострення, щоб отримати своє фінансування.
Заходи безпеки нині посилені. Служба безпеки повідомила про вдале перешкоджання мегатеракту, але подробиці поки що засекречені. У Єрусалим введені підрозділи спецпризначенців, посилено охорону поселень на півдні, там кордон із Газою. Південний військовий округ отримав наказ про підвищення боєготовності, там розгортають батареї "Залізного купола". Скрізь на дорогах блок-пости й поліцейські заслони.
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