В Индии заклинатели змей грабили людей с помощью кобр [ Редактировать ]
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В столице Индии Нью-Дели полиция задержала членов банды заклинателей змей, которые грабили людей, угрожая натравить гадов. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
В полицию обратился 29-летний IT-специалист Акшат Джанготра. Он рассказал, что приехал к офису на автомобиле, когда его обступили трое мужчин, и в открытое окно бросили в салон змей. Они начали угрожать водителю, что заставят змей укусить его. Перепуганная жертва отдала золотое кольцо, после чего грабители скрылись, прихватив с собой питомцев.
Двух преступников 19 и 22 лет задержали по горячим следам. У них были изъяты золотые украшения и две змеи, которых они использовали в качестве оружия при ограблениях. Они причастны еще как минимум к трем ограблениям, где потерпевших запугивали с помощью змей.
Пресмыкающихся правоохранители передадут департаменту дикой природы, пока их хозяева будут отбывать срок в тюрьме.
Напомним, что в Египте кобра убила в такси пять человек.
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