В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли.

Открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина. В результате инцидента погибли два человека.

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