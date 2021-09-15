Взрыв авто в Днепре квалифицировали как теракт [ Редактировать ]
В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли.
Открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Напомним, в городе Днепр на проспекте Богдана Хмельницкого взорвалась машина. В результате инцидента погибли два человека.
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