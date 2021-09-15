Каждый 500-ый житель США умер от коронавируса - СМИ [ Редактировать ]
На каждых 500 американцев припадает один умерший от коронавируса с момента первого случая заражении в стране. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на ночь во вторник в США от коронавируса умерло 663 913 человек.
По данным Бюро переписи населения США, население США по состоянию на апрель 2020 года составляло 331,4 миллиона человек.
В последнее время в США возрасло число среднесуточных случаев заболевания и смертей на 30%.
При этом от коронавируса вакцинировались 54% населения страны. Однако количество желающих сделать прививку снизилось за последний месяц.
"Эксперты в области здравоохранения назвали вакцинацию лучшим источником защиты от вируса, отметив, что большинство людей, госпитализированных с Covid-19 и погибших от него, не вакцинированы", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что США собирают глобальный саммит по борьбе с COVID-19.
по теме
Глобальный саммит, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом, пройдет 22 сентября
Ученые Филипп Краузе и Марион Грубер упрекнули президента США Джо Байдена за его призыв к использованию бустерной дозы вакцины
В частности, подчеркивается, что вакцина COVID-19 защищает реципиентов от смертей и госпитализации
Организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов
Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19