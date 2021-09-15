Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" прекратил техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей". Об этом сообщил "РИА Новости" гендиректор РКЦ Дмитрий Баранов.

Работы прекращены на стадии технического проектирования, но они могут возобновиться, если такое решение примет "Роскосмос".

"Роскосмос" и РКЦ "Прогресс" подписали контракт стоимостью 1,47 млрд рублей на техническое проектирование сверхтяжелой лунной ракеты в декабре 2020 года. Ракету должны были создать на основе советских ракет "Союз-5" и "Союз-6". В феврале 2021 года работу над ней заморозили.

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Вместо "Енисея" совет по космосу Академии наук предложил использовать для полетов к Луне тяжелые ракеты-носители семейства "Ангара".

Создание сверхтяжелой ракеты для лунной миссии в России обсуждают с 2012 года. В 2017 году Владимир Путин потребовал ускорить разработку ракеты, которая позднее получила название "Енисей". Планировалось, что она будет построена к 2028 году.

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Напомним, что в июне 2021 года NASA собрала и продемонстрировала ракету для отправки человека на Луну в рамках миссии Artemis.