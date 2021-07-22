Корейская компания LG представила PuriCare Wearable - защитную маску со встроенными микрофоном и динамиками. Об этом сообщает пресс-служба производителя электроники.

Высокотехнологичная маска доработана по итогам тестовой эксплуатации предыдущей версии модели, которая широко продается по всему миру. В серийной маске будет установлен более легкий и компактный электромотор, приводящий в движение вентиляторы LG Dual. Производительность работы вентиляторов зависит от интенсивности дыхания человека.

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Маска массой 94 г оснащается сменными HEPA-фильтрами, датчиком дыхания и встроенным аккумулятором 1000 мА·ч, который обеспечивает до восьми часов работы без подзарядки. Полная зарядка батареи с помощью USB-кабеля занимает два часа.

PuriCare Wearable обеспечивает плотное прилегание к лицу, а благодаря технологии VoiceON во время разговора нет необходимости повышать голос. Система автоматически распознает начало беседы и с помощью встроенных микрофонов и динамиков усиливает голос человека в маске, чтобы его могли слышать окружающие.

Хотя фильтры маски-гаджета потенциально и способны задерживать некоторые мелкие частицы, в том числе вирусы, LG не утверждает, что она пособна защитить от COVID-19.

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В продаже LG PuriCare Wearable появится в августе этого года. Первым рынком станет Таиланд, а затем футуристическая маска появится и в других странах - после ее сертификации местными контролирующими органами. Цена гаджета пока не известна.

Напомним, что в начале июня 2021 года компания LG прекратила производство смартфонов. На заводе во Вьетнаме, где выпускали большинство гаджетов компании, остановили конвейер. Предприятие перепрофилируют на производство бытовой техники.