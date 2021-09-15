Социальная сеть TikTok вскоре выпустит обновление, в котором пользователи смогут оценить новую функцию в виде помощи юзерам, нуждающимся в психологической помощи. Об этом сообщает новостное агенство BBC.

Медийное приложение будет появляться пр введении поискового запроса "самоубийство". Разработчики TikTok объяснили такое нововведение тем, что сейчас приложение способствует благосостоянию пользователей.

Мы заботимся о нашем сообществе и всегда ищем новые способы, с помощью которых можем способствовать их благосостоянию. Вот почему мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны.

Отмечается, что функция появится в устройствах во всем мире в течение нескольких месяцев. Ее суть заключается в том, что пользователи будут получать указания, направленные на психологическую поддержку.

Читайте также, TikTok сейчас является самым популярным приложением в мире и самой быстроразвивающейся платформой для молодежи, которая создают основной контент для сервиса. Чтобы защитить подростков, TikTok вводит новые меры защиты для детей в возрасте 13-17 лет.

Кроме того, TikTok запустил в тестовом режиме функцию видеорезюме. Компаниям, которые приняли участие в инициативе, пользователи смогут отправлять свои видеорезюме прямо на сервисе, сейчас новой возможностью могут воспользоваться только пользователи из США.

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