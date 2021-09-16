Минулося без втрат - повідомили у штабі.

Один ворожий обстріл зафіксували на Сході країни минулої доби. По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.

Напередодні на засіданні тристоронньої контактної групи українська сторона закликала припинити порушувати перемир'я. Та розблокувати роботу КПВВ із боку тимчасово окупованих територій. На відео-конференції Київ укотре закликав прискорити підготовку до взаємного звільнення утримуваних осіб.