На Сході противник вів вогонь зі стрілецької зброї [ Редактировать ]
Один ворожий обстріл зафіксували на Сході країни минулої доби. По позиціях армійців поблизу Новолуганського противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Минулося без втрат - повідомили у штабі.
Напередодні на засіданні тристоронньої контактної групи українська сторона закликала припинити порушувати перемир'я. Та розблокувати роботу КПВВ із боку тимчасово окупованих територій. На відео-конференції Київ укотре закликав прискорити підготовку до взаємного звільнення утримуваних осіб.
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Це командир механізованого відділення Дем'ян Данилів із Львівщини, йому було 24.
На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва.
Тим часом, українські сапери розмінували ще декілька гектарів землі. Як на лінії розмежування щодня працюють півтори сотні рятувальників, бачив - наш Руслан Смєщук.
Зокрема, противник застосовує протитанкові ракетні комплекси. Цілить не в танки, бо їх на передовій із нашого боку немає, а у вантажівки.
Адже загострення призвело до поранення 13-тьох і загибелі чотирьох армійців 11 та 12 вересня.