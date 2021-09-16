SpaceX відправила перших туристів у космос. На борту - четверо цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них: медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію.

Інших членів екіпажу відбирали за конкурсом. Корабель Dragon стартував із Космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти у 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні. У космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька "жетонів". Усе це згодом продадуть на аукціоні. Додому космічні туристи повернуться за три дні.