У Латвії імунізованим дозволили не носити маски під час подорожі у спец-вагонах [ Редактировать ]
Спец-вагони для вакцинованих запустили у Латвії. Тих, хто мають ковід-сертифікати, відокремлять від інших пасажирів. Імунізованим не доведеться носити маски під час подорожі.
У спец-вагони продаватимуть усі місця. Водночас у звичайних - лише до 85-ти відсотків. Окрім сертифікатів, пасажири повинні мати при собі паспорт. Спец-вагони вже запустили в чотирьох потягах.
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Рівень вакцинації у регіоні трохи перевищує 10 відсотків. Не поспішають щепитися і освітяни.
Від роботи відстороняють медиків, працівників будинків опіки та пожежників, які досі не мають хоча б першого щеплення.
Не поспішають щепитися і освітяни. Хоча під загрозою робота навчальних закладів. Якщо не буде 80-ти відсотків імунізованого колетиву - заняття скасують.
Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.
Вказівка стосується і державних, і приватних структур. При цьому оплачувати тести люди мають із власної кишені.