Внедорожник врезался в отбойник на Кольцевой дороге Источник: Киев Оперативный

В Киеве сотрудник одной из станций технического обслуживания разбил Land Cruiser клиента. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

ДТП произошло в ночь на 16 сентября во время "испытаний" внедорожника на Кольцевой дороге. Как оказалось, механик сел пьяным за руль престижной иномарки и врезался в отбойник.

У автомобиля полностью разбита передняя часть. Горе-водитель получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, что на днях в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием сразу восьми автомобилей. Ее спровоцировал пьяный водитель Honda. Суд отправил его под арест без права внесения залога.