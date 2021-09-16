В Киеве пьяный механик СТО "протестировал" Land Cruiser клиента и угодил в больницу (фото) [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве сотрудник одной из станций технического обслуживания разбил Land Cruiser клиента. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
ДТП произошло в ночь на 16 сентября во время "испытаний" внедорожника на Кольцевой дороге. Как оказалось, механик сел пьяным за руль престижной иномарки и врезался в отбойник.
У автомобиля полностью разбита передняя часть. Горе-водитель получил травмы и был госпитализирован.
Напомним, что на днях в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием сразу восьми автомобилей. Ее спровоцировал пьяный водитель Honda. Суд отправил его под арест без права внесения залога.
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