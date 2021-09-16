С 2022 года женщинам добавят к пенсии 9% Источник: НБУ

В 2022 году при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9%. Такое решение Кабмин принял 15 сентября, во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2022 год. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, пишет "Пенсионный курьер".

Такое повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при наличии одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышения пенсионного возраста женщинам.

Также правительство при рассмотрении проекта бюджета-2022 определило приоритетным повышение пенсионных выплат лицам старшего возраста. В эту программу включены украинцы в возрасте от 70 до 75 лет.

С октября 2022 года 1,7 млн человек в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям в размере до 300 грн (в пределах размера средней заработной платы (дохода) в Украине в 2020 году).

Для лиц старше 70 лет при наличии длительного стажа работы (у мужчин - 35 лет, а у женщин - 30) минимальная пенсия с октября 2022 года составит 3000 грн.

При наличии стажа меньшей продолжительности минимальная пенсия для указанных лиц будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет, будет составлять не менее 2500 грн.

В результате принятия этого постановления дополнительные ежемесячные доплаты к пенсии будут получать более 4 млн пенсионеров старше 70 лет.

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Также в рамках подготовки проекта Госбюджета на 2022 год прорабатывается следующий график повышения пенсий:

с 1 января 2022 года - людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

с 1 марта - индексация страховых пенсий и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;

с 1 июля и с 1 декабря - перерасчет пенсионных выплаты в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

с 1 октября 2022 года - перерасчет минимальных пенсий по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Напомним, что с марта 2020 года дополнительные выплаты в размере 500 грн получают 1,4 млн украинцев старше 80 лет, а с 1 октября 2021-го начнутся выплаты в размере 400 грн для почти 1 млн пенсионеров старше 75 лет.

Введение доплат в размере 400 грн с 1 июля перенесли на сентябрь. Это связано с тем, что в бюджете не хватает это денег.