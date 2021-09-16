На территории Украины в связи с введением "желтой" зоны карантина с 20 сентября 2021 года заведения среднего образования также начнут соблюдать ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Таким образом, продолжать работу в "очном" режиме смогут те школы, где от коронавирусной инфекции одной или двумя дозами привили 80% педагогического состава. Также коллектив учебных заведений может иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, срок действия которого составляет не более 72 часов.

Отмечается, что в случае введения "красной" зоны эпидемопасности, а, соответственно, и новых правил карантина, учебные заведения будут работать только если у 100% работников школы будет "зеленый" COVID-сертификат, который значит, что они сделали 2 прививки от инфекции.

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Кроме того, в Сумской области 505 учреждений среднего образования могут закрыть на карантин в связи с тем, что уровень вакцинации среди педагогических коллективов не достиг 80%. В настоящее время на 80% вакцинирован штат в 44 дошкольных учреждениях образования и 99 учреждениях общего среднего образования.

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