В Украине решение об усилении карантина будет рассматриваться в начале следующей недели. Ожидается, что всю страну переведут в "желтую" зону.

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктора Ляшко.

"Вопрос о переводе Украины в желтый уровень эпидемиологической небезопасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера правительство приняло" - сказал Ляшко.

Читайте также, в Украине зафиксировано повышение темпов заболеваемости коронавирусом. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч, в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Кроме того, за неделю в мире зафиксировали 4 миллиона новых случаев коронаврусной инфекции. Такой показатель составил на 500 тысяч меньше, чем неделей ранее, а также минимум со средины лета, на территории Европы смертность возросла и в крупных городах.

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