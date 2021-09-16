Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Эксперты в области правильного питания назвали продукты, от которых следует отказаться после 30 лет, чтобы сохранить здоровье и молодость. Список вредной еды опубликован на портале Eat This, Not That.
В первую очередь диетологи советуют перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько и в порции мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и сладкие булочки на завтрак.
Отказаться следует и от газированных напитков, поскольку в них содержится сахар и красители, потенциально вызывающие рак.
В список запрещенных после 30 лет диетологи включили следующие продукты:
- консервированные супы;
- жаренное мясо с хрустящей корочкой;
- соевый и сырные соусы;
- салями и хот-доги;
- чипсы;
- маргарин;
- бекон;
- рогалики и белый хлеб;
- китайская еда на вынос;
- продукты, содержащие пестициды;
- кофе со льдом, а также мороженое с кофеином;
- вегетарианские бургеры;
- заводские кондитерские изделия;
- замороженные диетические продукты;
- сиропы для блинчиков;
- спортивные напитки;
- обработанное арахисовое масло;
- консервированные фрукты.
Ради здоровья и молодости отказаться следует и от алкогольных коктейлей и пива, поскольку спиртное может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день.
Напомним, что бывший дворецкий назвал запрещенные в британской королевской семье продукты.
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