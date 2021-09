Эксперты в области правильного питания назвали продукты, от которых следует отказаться после 30 лет, чтобы сохранить здоровье и молодость. Список вредной еды опубликован на портале Eat This, Not That.

В первую очередь диетологи советуют перестать есть ароматизированный йогурт, в котором содержится столько же сахара, сколько и в порции мороженого. Это правило распространяется на пирожные, кексы и сладкие булочки на завтрак.

Отказаться следует и от газированных напитков, поскольку в них содержится сахар и красители, потенциально вызывающие рак.

В список запрещенных после 30 лет диетологи включили следующие продукты:

консервированные супы;

жаренное мясо с хрустящей корочкой;

соевый и сырные соусы;

салями и хот-доги;

чипсы;

маргарин;

бекон;

рогалики и белый хлеб;

китайская еда на вынос;

продукты, содержащие пестициды;

кофе со льдом, а также мороженое с кофеином;

вегетарианские бургеры;

заводские кондитерские изделия;

замороженные диетические продукты;

сиропы для блинчиков;

спортивные напитки;

обработанное арахисовое масло;

консервированные фрукты.

Ради здоровья и молодости отказаться следует и от алкогольных коктейлей и пива, поскольку спиртное может стать причиной бессонницы, приводящей к тяге к еде на следующий день.

