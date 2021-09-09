Врачи перечислили продукты, которые вызывают преждевременное старение организма. По их словам, в первую очередь это касается кондитерских и мучных изделий, пишет newsyou.info.

Например, это печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта - сахар и трансжиры, - рассказывают специалисты.

Эксперты отмечают, что белая мука наносит организму большой вред, так как повышает уровень глюкозы в крови. Что касается выпечки, то в ней используется маргарин, молекулы которого портят мембрану клеток организма и делают ее неэластичной.

Кроме того, диетологи посоветовали отказаться от употребления колбас и сосисок. В эти мясные изделия кладут фосфаты и нитрат натрия, которые удерживают влагу.

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