Ціни на газ у Європі почали знижуватися. Після вчорашнього рекорду - 970 доларів за тисячу кубометрів. Сьогодні вартість газу на європейському ринку впала до восьмисот доларів.

Утім, все одно - це майже на сотню доларів вище за показник минулого тижня. Причиною газової лихоманки став низький рівень запасів блакитного палива в європейських підземних сховищах.

Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель для якнайшвидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".