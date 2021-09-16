Ціни на газ у Європі почали знижуватися [ Редактировать ]
Ціни на газ у Європі почали знижуватися. Після вчорашнього рекорду - 970 доларів за тисячу кубометрів. Сьогодні вартість газу на європейському ринку впала до восьмисот доларів.
Утім, все одно - це майже на сотню доларів вище за показник минулого тижня. Причиною газової лихоманки став низький рівень запасів блакитного палива в європейських підземних сховищах.
Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель для якнайшвидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
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Ціни на блакитне паливо почали рекордно зростати через низький рівень запасів у європейських підземних сховищах.
Таке заявили у Федеральному агентстві з мереж. І додали - сертифікація завершиться вже протягом наступних чотирьох місяців.
Як відзвітували в російському Газпромі, усі роботи завершили сьогодні близько 9-ї ранку за Києвом. За даними деяких світових ЗМІ: газогін планують запустити вже першого жовтня
Цена растет на фоне низких запасов в европейских хранилищах
Про готовність до консультацій із Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії.