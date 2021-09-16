В Польше в результате ДТП погибли два украинца [ Редактировать ]
В среду, 15 сентября, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм. Происшествие случилось вблизи Немгловы Лодзинского воеводства.
Как сообщили в пресс-службе МИД, посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, а также поддерживает связь с родными.
"Началась подготовка репатриации тел погибших", - добавили в пресс-службе.
Читайте также, на трассе "Киев-Чернигов" колонна военной техники Вооруженных сил попала в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке автодороги образовалась тянучка, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Большая Дымерка, а протяженность образовавшейся пробки достигает села Скибин.
Кроме того, во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в ходе которого столкнулись 3 транспортных средства. В аварии участвовали автомобили Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz, в результате инцидента пострадали 3 человека.
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