На трассе "Киев-Чернигов" колонна военной техники Вооруженных сил попала в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке автодороги образовалась тянучка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Большая Дымерка, а протяженность образовавшейся пробки достигает села Скибин.

Трасса Киев-Чернигов, Е-95, в районе Большой Дымерки. Хотели проехать быстрее, вклинились в организованную колонну военной техники, получили пинок. Теперь стоят все вплоть до Скибина.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции для расследования всех обстоятельств ДТП.

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Кроме того, в дорожной аварии в Волынской области пострадали семь человек. По предварительным данным, 33-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 35-летнего жителя Харьковской области.

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