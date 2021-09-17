За минувшие сутки на территории Украины от коронавирусной инфекции иммунизировали 122 906 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период кампании по вакцинации в стране привили 6 169 886 человек. Первую дозу прививки сделали 6 169 884 людям, а полностью иммунизировали двумя дозами вакцины 5 059 771 украинец. Известно, что за минувшие сутки одну дозу прививки получили 72 201 человек, а 2 дозы - 50 705 граждан.

Отмечается, что за 24 часа для вакцинации граждан функционировали 833 мобильные бригады, 2884 пункта прививки, а также 316 центров вакцинации. Известно, что всего в стране провели 11 229 655 прививок от COVID-19.

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Кроме того, Украина начнет делится вакцинами от коронавирусной инфекции, срок годности которых скоро подойдет к концу, с другими странами. Препараты будут отправлены международным партнерам, в случае острой нужды.

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