Стрімко прогресує вірус і на Прикарпатті. У деяких медзакладах вже заповнені всі ковідні ліжкомісця. Тим часом рівень вакцинації в регіоні ледь перевищує 10 відсотків. Не поспішають щепитися і освітяни. Хоча під загрозою робота навчальних закладів. Якщо не буде 80-ти відсотків імунізованого колетиву - заняття скасують. Жанна Дутчак розкаже більше.

Івано-Франківська міська лікарня. Ковідних хворих сюди везуть одне за одним.

Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської клінічної міської лікарні №1:

Якщо тому два-три тижні починалося по госпіталізації два-три- чотири госпіталізовувало…то того тижня було і девять і десять…а вчора девятнадцять…така пішла прогресія.

Ковідні ліжка - всі зайняті. Медики не відкидають - насувається нова хвиля.

Ярослав Кобиляк, заступник директора Івано-Франківської клінічної міської лікарні №1:

Сьогодні настав час ікс, що треба включати інші відділення. У нас інше відділення, неврології, прийдеться перепрофільовувати, так, як того сезону.

Серед одинадцяти ковідних лікарень Прикарпаття - найбільш завантажена обласна інфекційна - занято понад шістдесят відсотків ліжкомісць.

Микола Стовбан, в. о. директора Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Станом на сьогодні, реанімація повністю загружена. Із 12 реанімаційних місць - всі заняті. Хворі знаходяться на сіпапі.

Головний санлікар області каже: показник госпіталізації вже перетнув встановлену Кабміном "червону позначку".

Руслан Савчук, головний санітарний лікар Івано-Франківської області:

Рівень захворюваності - 80, а має бути менше 85 на сто тисяч населення. Коєфіцієнт виявлених випадків - 5,3 випадків, має бути не більше 4 відсотків. Динаміка рівня госпіталізації 60,6, то що зараз, а має бути не більше 50.. все інше - треба приймати додаткові заходи.

Уряд по всій країні посилив карантинні заходи. Насамперед щодо роботи навчальних закладів.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації:

Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше вісімдесяти відсотків, закриваються на карантин.

А для роботи в "червоній зоні" - повністю вакцинованими мають бути 100% працівників. І не однією, а двома дозами. Нові правила діятимуть уже з 20 вересня. Чому саме закривати - місцеві освітяни не розуміють. Як і те, яким чином за умови закриття нараховуватимуть зарплати.

Ігор Максимчук, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради:

Всі школи будуть закриті на карантин, не буде дистанційного навчання. Яка різниця між жорстким карантином і дистанційною формою навчання. Все одно, якщо дистанційне навчання - це комунікація через електронні засоби.

Обурені таким рішенням і батьки. Дарина - мати трьох дітей, двоє з яких - школярі. Каже: їм пощастило, в їхній школі 80 відсотків вакцинованих учителів.

Дарина, багатодітна мати:

Це дуже тяжко буде для дітей і для батьків. Я дуже проти такого. Мама одна не може навчити всьому. Це прийдеться наймати когось, щоб приходив…і сидів. Репетитора. Це лишні кошти.

Наразі на Прикарпатті рівень вакцинації педагогів невисокий. Так, у Івано-Франківській громаді з 54-ох шкіл - лише в 16 необхідна кількість імунізованих. Із дитячими садочками ситуація ще гірша.

Ігор Максимчук, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міськради:

Ми вчителів вакцинували впродовж літнього періоду, то що стосується садків, то централізована вакцинація почалася лише зараз у вересні. Але тут картина змінюється. Якщо минулого тижня у нас був один заклад, то нині 7 закладів дошкільної освіти.

Серед цих небагатьох і цей садочок. Із 28 працівників тут вакцинувалися майже всі. Завідувачка каже: переконувати довелося тільки декількох. Для цього подала власний приклад, щепилася однією з перших.

Надія Григорів, завідувачка дошкільного навчального закладу "Дзвіночок":

В індивідуальних бесідах декому треба було пояснювати. Але наші багато їздять, я і сама, якщо є можливість поїхати закордон. Ми всі хотіли мати вакцинацію, щоб мати сертифікат.

Саме серед молодих освітян найбільше противників імунізації, - констатують у департаменті освіти. Ті реагують на різні фейки. Тож чиновники щодня ведуть із освітянами роз'яснювальну роботу. І прогнозують, що до кінця цього тижня позначку вісімдесят відсотків подолає щонайменше половина всіх навчальних закладів громади.