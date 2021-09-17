Министерство юстиции США запретило правоохранительным органам применять удушающие приемы без должных оснований и ограничил возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения.

Министерство юстиции сегодня объявило касающиеся всей структуры правоохранительных органов правила, которые запрещают применение "удушающего захвата сзади" и "сжимания сонной артерии", за исключением случаев, когда применение смертельной силы допустимо, и ограничивают поводы для федеральных правоохранительных органов проводить рейды без предупреждения.

Исключение для применения удушающего приема может быть сделано лишь в случае, если "у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица".

Попадающие под запрет приемы - удушающий захват рукой сзади, когда офицер полиции сжимает шею задерживаемого своим предплечьем, и захват, когда шея оказывается зажата в локтевом суставе и давление осуществляется с двух сторон с целью перекрытия сонной артерии и потери сознания удерживаемым.

"Построение доверия и уверенности между полицией и общественностью, которой мы служим, является ключевым аспектом миссии министерства юстиции", - заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

В минюсте отмечают, что решение о запрете было принято по итогам проведенного ведомством совместного с другими структурами правоохранительных органов анализа. Поводом к такому расследованию стал ряд нашумевших инцидентов, когда удушающие приемы полицейских приводили к гибели задерживаемых. Самым громким из них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, 25 мая 2020 года полицейские задержали в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который пытался расплатиться в магазине поддельной 20-долларовой купюрой. При задержании коп встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Это вызвало в США массовые протесты против расовой дискриминации. Судмедэкспертиза нашла в крови Флойда Джорджа коронавирус и наркотики. Свидетели сняли на видео момент задержания Флойда и действия полицейских.

Напомним, что убийцу Джорджа Флойда приговорили к 22,5 годам тюрьмы.