Протестували на Ковід учителів і учнів десятого класу однієї зі шкіл

Помітно зростає кількість хворих на ковід на Львівщині. Хоча офіційно область - "зелена", за показниками - це вже "жовта зона". В медзакладах знову відкривають ковідні відділення. Про ситуацію у регіоні, розкаже Христина Гашенко.

У Львові провели експеримент. Протестували на Ковід учителів і учнів десятого класу однієї зі шкіл. Усе для того, аби зрозуміти, яка ситуація із захворюваністю в одному колективі і чи є там хворі?

Віра Мохнацька, директорка школи №99 Львова:

У нас є медичний кабінет, відповідно, працівники лікарні швидкої допомоги мали це провести, тобто, дотримуючись усіх дистанцій, по одному вчителі заходили і, відповідно, дотримували дистанцію в коридорі, очікуючи.

Тестували всіх - і вакцинованих, і не вакцинованих. Результат - жодного позитивного тесту. А ще після такого експерименту отримати першу дозу ін'єкції - зголосилися ті освітяни, які раніше вагалися. Наприклад, у цьому дитсадку провакциновані лише 10 відсотків персоналу. Тепер готові до уколу решта.

Ірина Хацевич, в.о. директора дошкільного навчального закладу №133 Львова:

Більше людей буде вакцинуватися. Кажуть, що треба вакцинуватися, тому що хвороба не чекає, не зупиняється. І от вирішили, що все ж таки треба вакцинуватися, бо це буде краще.

Отак тестувати вчителів на Львівщині планують і надалі. Оскільки в області повністю імунізованих педагогів - менше ніж 45 відсотків. А цього, кажуть чиновники, замало. Високий ризик повернення до дистанційного навчання.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрація:

Ті заклади освіти, який відсоток вакцинацій не є меншим 80%, мають право працювати в звичайному режимі. Всі інші заклади освіти, відповідно, мають перейти на дистанційне.

А це вже може бути не за горами. Бо Львівщина за показниками вже в "жовтій" зоні. Кількість нових хворих стрімко зростає. Лише цієї доби виявили понад пів тисячі (552). Тоді як ще чотири дні тому їх було трохи більше ніж сотня (117). Зросла і кількість госпіталізованих.

Галина Щербата, медичний директор із лікувальної роботи лікарні швидкої допомоги м. Львів:

Серед тих, що у нас лікувались, не скажу, що не було вакцинованих, вони є, але вони в стані захворювання, перебіг набагато легший. Ми аналізували: в когось це був період між першою і другою дозою, в когось лише перша доза.

І якщо за попередніх хвиль, кажуть медики, здебільшого хворіли дорослі, то зараз вірус частіше атакує дітей.