На территории Украины за минувшие 24 часа от коронавируса вакцинировали 132 559 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, с начала кампании по вакцинации в стране привили от COVID-19 6 248 155 украинцев. При этом одну дозу получили 6 248 153 человека (78 269 - за минувшие сутки), а полностью вакцинированы двумя дозами препарата 54 290 граждан.

Отмечается, что для проведения вакцинации были задействованы 890 мобильных бригад, 2948 пунктов вакцинации, а также 329 центров вакцинации. При этом всего в стране проведено 11 362 214 иммунизаций от COVID-19.

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Кроме того, Украина реально может вакцинировать от COVID-19 более 70% населения. Но на сегодня нужно сосредоточиться не на показателях, а на охвате целевых групп риска, в европейском регионе в группе 60+ уже вакцинировано более 70% населения.

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