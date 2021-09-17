Тенденции к ускорению заболеваемости сейчас нет/ фото: Фокус

Абсолютно во всех школах Киева, принадлежащих городу, более 80% сотрудников прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Столь высокие показатели иммунизации в учебных заведениях подтянули в течение последней недели. При этом наибольшее количество прививок сделали педагогическим коллективам в Голосеевском районе, Днепровском районе и Святошинском районе.

Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее чем 0,1%, а среди учащихся - 0,004%.

Отмечается, что в этих частях столицы наблюдается показатель вакцинации выше 85%. Известно, что заведения среднего образования могут продолжать "очную" работу во время введения "желтой" зоны карантина только в случае иммунизации, как минимум, 80% сотрудников .

Читайте также, на территории Украины в связи с введением "желтой" зоны карантина с 20 сентября 2021 года заведения среднего образования также начнут соблюдать ограничения. Коллектив учебных заведений может иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 либо же прививку.

Кроме того, в Сумской области 505 учреждений среднего образования могут закрыть на карантин в связи с тем, что уровень вакцинации среди педагогических коллективов не достиг 80%. В настоящее время на 80% вакцинирован штат в 44 дошкольных учреждениях образования и 99 учреждениях общего среднего образования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.