В субботу, 18 сентября, в столице могут закрыть несколько станций метрополитена из-за футбольного матча, который будет проходить на НСК "Олимпийском". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

На стадионе будет происходить встреча между киевским "Динамо" и "Александрией", который начнется в 19:30. В преддверии игры возможно закрытие на вход станции "Олимпийская". Известно, что после завершения поединка возможно закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Читайте также, стало известно, что в киевском метро вводят ограничения из-за коронавируса. В пиковые часы метро будет работать с ограничениями на вход, это позволяет уменьшить скопления внутри станций, пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно.

Кроме того, в столице ограничили работу метро в субботу, 11 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийском" футбольного матча между донецким "Шахтером" и футбольным клубом "Днепр 1", механизм применяется во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

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