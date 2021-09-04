В Киеве приняли неожиданное решение по работе метро [ Редактировать ]
В столице на час продлилась работа метрополитена в связи с проведением на стадионе "Олимпийский" футбольного матча между сборными Украины и Франции. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
Поединок начнется в 21:45. Помимо продления работы метро возможно закрытие на вход пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, а также после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Отмечается, что такое решение было принято во избежание массового скопления людей на платформах станций, согласно мерам безопасности.
Читайте также, в столичном метрополитене произошел технический сбой. В связи с этим в подземке Киева возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок, специалисты уже устранили причины сбоя.
Кроме того, в метрополитене Киева диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам, чем шокировал людей, которые в тот момент были на станции. Данное событие оказалось социальным перфомансом ко Всемирному дню борьбы с раком легкого.
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